Команда Краснодарского края приняла участие в стратегической сессии ВАРМСУ

В Москве в рамках флагманского проекта Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) «Муниципальный диалог» прошла стратегическая сессия «Инструменты устойчивого роста муниципальных образований».

Участниками сессии стали 150 представителей муниципалитетов, эксперты федеральных органов власти и ключевые участники двух профильных федеральных проектных команд. Краснодарский край представляли мэр Краснодара Евгений Наумов, его замы — Владимир Архипов и Дмитрий Васильев, а также глава Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Лариса Склярова.

Как отметил замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, проект «Муниципальный диалог» за два года доказал свою эффективность.

«Когда в 2023 году по поручению Сергея Кириенко мы запускали проект «Муниципальный диалог», целью было выстраивание взаимодействия между разными уровнями власти, выстраивание эффективной системы публичной власти. То, как шагает проект «Муниципальный диалог» по стране, темы, которые мы поднимаем, — показывают, что этот диалог состоялся. Мы видим результаты такого взаимодействия», — акцентировал внимание Грачев.

Стратсессия охватила три основных аспекта устойчивого развития муниципальных образований: развитие инвестиционной привлекательности муниципалитетов, управление муниципальным имуществом, борьба с теневой экономикой и неформальной занятостью.

По словам сопредседателя ВАРМСУ, члена президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой, площадка диалога сейчас особенно актуальна для глав муниципалитетов, так как у них есть уникальная возможность получить информацию из первых рук от представителей Минфина, ФНС, Росреестра, Минэкономразвития и Минтруда.

«В муниципалитетах активно формируются бюджеты, и мы получаем обратную связь от глав о трудностях с наполнением доходной части. Многие отмечают нехватку знаний и компетенций по инструментам привлечения инвестиций и их эффективному использованию, и сегодняшний «Муниципальный диалог» как раз направлен на то, чтобы предоставить эти компетенции», — отметила Гусева.

В своей речи она также акцентировала внимание на роль проекта в установлении прямого контакта между муниципальными и федеральными органами власти. Это обеспечивает эффективный обмен опытом и доступ к важной информации для развития территорий, отметила Гусева.

Проект «Муниципальный диалог» организован ВАРМСУ совместно с Администрацией Президента РФ. Он объединяет представителей всех субъектов РФ и более 16 тыс. муниципальных образований. Его цель — выявление проблем муниципальных сообществ, их анализ и выработка решений на федеральном и региональном уровнях.

