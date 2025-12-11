Команда из Армавира стала чемпионом Первой лиги КВН

В Перми прошел финал Первой лиги КВН. Чемпионом стала команда «Самая грустная рок-группа» из Армавира.

Об этом 11 декабря сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко. Он поздравил команду с победой.

«Это сигнал тем, кто еще сомневается — создавать команду или нет. КВН на Кубани быть, молодежь поддержим», — написал Александр Руденко в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в апреле при поддержке губернатора организовали первый фестиваль официальной Кубанской лиги КВН. В нем приняли участие 20 команд из трех регионов страны. В августе Вениамин Кондратьев и Александр Масляков обсудили развитие КВН-движения на Кубани.

«Поскольку весь сезон был членом жюри Кубанской лиги КВН, могу ответственно сказать, что клуб развивается. Есть сильные команды: «Не суть» Кубанского государственного аграрного университета, «Леся Овсянникова» из Краснодара. Кубанский государственный технологический университет создал отличную команду «Черное золото», — отметил Руденко.

Он пожелал командам удачи на предстоящем фестивале КВН в Сочи, который состоится в январе.

Читайте также: победителем первого сезона Кубанской лиги КВН стала команда «Квадрат Малевича» из Ростова-на-Дону.

Подпишись, здесь всегда интересно.