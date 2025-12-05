Стали известны победители первого сезона Кубанской лиги КВН

Заключительная игра сезона прошла в Центральном концертном зале. Одним из членов жюри стал заместитель главы региона Александр Руденко.

Запуск официальной Кубанской лиги КВН состоялся в 2025 году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева.

«Многие замечательные люди стали известны благодаря КВН. Важно вовремя разглядеть потенциал в молодом человеке и помочь ему развиться — это основа успешной молодежной политики. Сегодня финал Кубанской лиги КВН, и хотя золотые медали получат не все, Краснодарский край надеется на каждого из талантливых участников», — подчеркнул Александр Руденко.

В первом фестивале приняла участие 21 команда из Краснодарского края, Ростовской области и Республики Карелия. В финал вышли три коллектива.

Победителем стала команда «Квадрат Малевича» из Ростова-на-Дону. Второе место заняла команда «Не суть» из Кубанского государственного аграрного университета, третье — «Леся Овсянникова» из Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе Кондратьев и Масляков обсудили развитие движения КВН в Краснодарском крае.

