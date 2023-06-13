Коллекционера государственных наград времен СССР будут судить в Краснодарском крае

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими в Горячем Ключе. В июне расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя о незаконном обороте государственных наград завершили.

По данным следствия, мужчина на одном из сайтов купил ордена, медали, нагрудные знаки и жетоны времен СССР, оборот которых запрещен законодательством. Экспертиза установила, что госнаграды имеют культурную и историческую ценность. Государственные награды мужчина купил для коллекции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит арест на срок до трех месяцев. Сотрудники полиции устанавливают лиц, занимающихся торговлей государственными наградами. Уголовное дело по факту сбыта культурных и исторических ценностей расследуют отдельно.

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