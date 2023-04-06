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Два года условно дал суд жителю Краснодарского края за экстремистские комментарии в соцсети

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-goda-uslovno-dal-sud-zhitelyu-krasnodarskogo-kraya-za-ekstremistskie-kommentarii-v-sotsseti
Два года условно дал суд жителю Краснодарского края за экстремистские комментарии в соцсети
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности в соцсетях в апреле вынес Темрюкский районный суд.

По данным следствия, мужчина со своего аккаунта в соцсети неоднократно комментировал посты в общедоступных группах и призывал к совершению насильственных действий по отношению к группам лиц, объединенных по признакам расы, языка, национальности и происхождения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде мужчина вину признал полностью и отказался от дачи показаний, заявив, что комментарии он оставлял из-за осуждения противоправных действий отдельных людей.

Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно и запретил ему на 2 года заниматься администрированием сайтов и групп в соцсетях. Также мужчине назначили принудительное наблюдения и лечения у врача-психиатра. Приговор в законную силу не вступил.

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