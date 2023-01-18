Коллегию присяжных для рассмотрения своего дела потребовал «любимый зять» из Темрюкского района
Краснодарский краевой суд 18 января принял уголовное дело к производству и продлил обвиняемому срок содержания под стражей еще на шесть месяцев.
Мужчину будут судить за убийство, разбои и 68 эпизодов краж, грабежей и незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также за применение насилия в отношении полицейских.
По данным обвинения, все преступления подсудимый совершил в 2020 году. После чего он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. После задержания его заключили под стражу.
Подсудимый подал ходатайство о рассмотрении его дела коллегией присяжных заседателей. Это прошение суд еще не рассмотрел, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», следствие полагает, что обвиняемый в 2020 году застрелил 63-летнего мужчину и похитил украшения стоимостью около 300 тыс. рублей. В ходе следствия также установили его причастность к кражам ценных вещей стоимостью от нескольких тысяч до 1,6 млн рублей, а также оружия и боеприпасов. Через время он стал сниматься в миллионных видео в TikTok, где его заметили правоохранители.
После задержания в январе 2022 года мужчину поместили под стражу. В ходе следствия вину в совершении преступлений обвиняемый признал. В январе 2023 года дело «любимого зятя» направили в суд.
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