Коллегию присяжных для рассмотрения своего дела потребовал «любимый зять» из Темрюкского района

Краснодарский краевой суд 18 января принял уголовное дело к производству и продлил обвиняемому срок содержания под стражей еще на шесть месяцев.

Мужчину будут судить за убийство, разбои и 68 эпизодов краж, грабежей и незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также за применение насилия в отношении полицейских.

По данным обвинения, все преступления подсудимый совершил в 2020 году. После чего он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. После задержания его заключили под стражу.

Подсудимый подал ходатайство о рассмотрении его дела коллегией присяжных заседателей. Это прошение суд еще не рассмотрел, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.