Колледжи и техникумы Краснодарского края 12 апреля проведут День открытых дверей

В 39 учреждениях среднего профессионального образования Краснодарского края в рамках национального проекта «Молодежь и дети» уже в эту субботу пройдут Дни открытых дверей. Об этом в своем Telegram-канале напомнила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

«Школьники 8-11 классов, их родители и учителя смогут принять участие в различных мероприятиях. Гостям расскажут о популярных рабочих специальностях, познакомят с учебными программами и дадут советы по трудоустройству в крупные компании страны. Подробную информацию о проекте и кластерах на Кубани можно найти на сайте япроф.рф«, — поделилась Минькова.

А 10 апреля, накануне Дня открытых дверей, в колледжах и техникумах в рамках программы «Профессионалитет» проведут презентации кластеров и встречи с работодателями и экспертами.

Так, в Ладожском многопрофильном техникуме в кластере «Росток Кубани» пройдет квест «ПрофСтарт», в котором примут участие 30 ребят из агроклассов местной школы. Они познакомятся как со средним учебным учреждением, так и с профессиями, которым там обучают. Также они попробуют свои силы в разных специальностях, например, в ремонте автомобилей на станции техобслуживания.

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