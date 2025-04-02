Анна Минькова встретилась с руководителями колледжей и техникумов Кубани

Встреча прошла 2 апреля в Торгово-экономическом колледже Краснодара. Учреждение активно участвует в программе «Профессионалитет».

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова оценила учебный комплекс, который полностью воспроизводит инфраструктуру аэропорта.

«Оборудование полигона идентично современным аэропортам нашего края, что позволяет студентам оттачивать профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к реальности», — отметила замгубернатора.

В рамках встречи обсудили перспективы развития системы среднего профессионального образования в регионе. Одна из ключевых задач — определить потребности рынка труда и адаптировать образовательные программы для обеспечения отраслей экономики квалифицированными специалистами.

«Сегодня перед всеми нами стоит общая задача сделать так, чтобы в экономике России были кадры. У нас 70 тыс. вакансий на сегодняшний день, из них 60% — это потребность в специалистах технического профиля, которых мы с вами в таком объеме не готовим», — сказала Минькова.

Также на совещании рассмотрели вопросы трудоустройства студентов. По прогнозам, к 2030 году стране будет необходимо почти 4 млн специалистов. Это наболевшая проблема в том числе и для Краснодарского края.

«Ребята должны иметь возможность работать еще в процессе обучения. Требуется создание четкой схемы, позволяющей студентам находить рабочие места и оставаться в крае», — подчеркнула вице-губернатор.

В 2024 году подписали порядка 1,8 тыс. договоров о целевом обучении, в этом году — уже 450. По словам вице-губернатора, этого недостаточно, так как каждый год в регионе выпускается более 35 тыс. молодых специалистов.

«Программа «Профессионалитет» уже частично решает многие из этих вопросов. Тем не менее необходимо активнее привлекать частные учебные заведения в этот процесс, в том числе в рамках бюджетного финансирования», — написала Минькова в Telegram.

Студентка первого курса Полина Иванеева недавно победила на чемпионате «Профессионалы». Уже 14 апреля она отправиться на межрегиональный этап на Сахалин, чтобы там показать, чему научилась.

«Эта профессия меня привлекает работой с людьми, ответственностью, которая на меня возложена. В мои обязанности входит регистрация пассажиров и оформление их багажа до пункта назначения», — поделилась Полина Иванеева.

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