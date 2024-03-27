Количество преступлений в отношении детей уменьшилось на 6% в Краснодарском крае

Об этом 27 марта сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова во время комиссии по делам несовершеннолетних.

По ее словам, по итогам прошлого года в крае количество преступлений в отношении детей снизилось на 6%. Также на 14% сократилась подростковая преступность. Минькова отметила, что это итог комплексной работы всех органов. Тем не менее статистка подростковых преступлений с начала года ухудшилась — их стало больше на треть.

«Поручила активнее применять новые методики системы профилактики. Хорошо показал себя институт наставничества. Важно усилить работу в районах, где эта практика еще не заработала в полной мере», — подчеркнула вице-губернатор.

Также Минькова обратила внимание на рост с начала года числа самоубийств и их попыток среди детей. Она поручила проанализировать каждый эпизод. Кроме того, вице-губернатор отметила еще одну причину смерти детей — ДТП. Так, в прошлом году из-за аварий погиб 31 ребенок.

«Здесь важно проводить работу и с детьми, и со взрослыми — регулярно говорить о правилах дорожного движения в школах, напоминать об ответственности водителям», — цитирует Минькову пресс-служба администрации Краснодарского края.

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