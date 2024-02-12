Количество миллиардеров сократилось за год в Краснодарском крае

Количество жителей с доходами, превышающими 1 млрд рублей, сократилось с 63 до 55 человек.

При этом численность тех, чьи доходы превышают 10 млрд рублей, осталось неизменной — 1 человек.

Количество налогоплательщиков, предоставивших декларации с доходами от 500 млн до 1 млрд рублей, увеличилось — с 75 до 89 человек за год. Больше стало миллионеров, чье состояние не дотянуло до 500 млн, но превысило 100 млн рублей — с 415 до 420 человек.

Увеличилось и количество миллионеров с доходом от 10 до 100 млн рублей — их стало 3 тыс. 239 человек, на 113 больше, чем годом ранее. Больше всего увеличилось количество человек с доходом от 1 до 10 млн рублей — на 384, в 2023 году их стало 52 тыс. 394, сообщает «РБК Краснодар».

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