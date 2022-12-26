Колесо обозрения высотой с 19-этажный дом построят на Мысе Любви в Новороссийске

Власти города-героя проводили опрос, в котором более половины жителей проголосовали за установку нового аттракциона.

Изначально новую визитную карточку города планировали оборудовать в районе западного мола. Но затем приняли решение установить колесо на Мысе Любви напротив гостиницы «Новороссийск».

Аттракцион спроектировали с учетом запредельных ветровых нагрузок и норм техники безопасности. Колесо имеет максимальный класс ветроустойчивости. Для проекта аттракциона уже заказана госэкспертиза, сообщили в администрации города.

«Работу планирует выполнять организация с многолетним опытом и большим количеством выполненных работ. Покраска колеса будет осуществлена сверхустойчивой краской, которая используется в кораблестроении. На случай природных катаклизмов в штате у предпринимателя есть специалисты, которые демонтируют кабинки», — рассказали в мэрии Новороссийска.

Высота аттракциона — 57 м, уровень 19-этажного дома. Его планируют построить до конца 2023 года, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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