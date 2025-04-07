Когда начинать подготовку к школьному выпускному и что стоит учитывать?

Приближается пора выпускных — главного вечера для всех школьников, которые делают большой шаг из детства во взрослую жизнь.

Но организация выпускного — это сложный процесс, к которому лучше отнестись с максимальной серьезностью: важно учесть множество факторов и все тщательно спланировать.

Когда начинать готовиться?

В идеале — надо было еще в начале учебного года начать обсуждать планы по выпускному. С большой вероятностью, единого мнения ни у детей, ни у взрослых по праздника сразу не будет. Поэтому лучше заранее обсудить все возможные варианты, чтобы не затягивать время, когда нужно будет начинать бронировать.

А вот бронировать площадку, ведущего, кейтеринг и прочее необходимое можно уже примерно за полгода до праздника или как только станет известна дата проведения (в разные годы эту информацию сообщали в феврале-марте). Так что если вы этого еще не сделали, то сейчас необходимо торопиться, иначе приличных и удобных для вас мест по приемлемой цене можно и не найти.

Определитесь с местом

Площадка должна соответствовать количеству гостей, стилю мероприятия и вашим ожиданиям. Но важно учитывать, что выпускные в ресторанах могут запретить — иногда негласно. Иногда запреты приходят только владельцам ресторанов. Некоторые родители обходят этот запрет и отмечают в другой день, но это может быть неудобно — выпускницам и их мамам придется дважды наряжаться, делать прическу и макияж.

Если запретов нет, то ресторан — это действительно идеальный вариант для выпускного вечера: не нужно заказывать отдельно еду и напитки, удобно работать ведущему, да и родителям проще. В качестве альтернативы можно выбрать яхту или прогулочный катер, но там время праздника будет ограничено.

В некоторых школах разрешено проводить весь выпускной в самом здании — актовом зале или столовой. В таких случаях можно заказывать отдельный кейтеринг — чтобы в школу просто привезли готовую еду.

Если девочки готовы отказаться от платьев и красивых причесок, можно выбрать выпускной на природе или в загородном доме с бассейном (но в обоих случаях с детьми обязательно должны быть родители).

Выберите ответственных

Конечно, каждый родитель может принять участие в организации выпускного — один поедет договариваться с площадкой, второй подберет несколько ведущих на выбор, а третий закажет ленты выпускников. Но должны быть 1-3 человека, которые будут все это контролировать — они будут раздавать задачи, распределять бюджет и следить, чтобы все шло по плану (основному или запасному).

Рассчитайте максимальный бюджет

Составьте перечень всех необходимых общих трат: аренда зала, еда, ведущий, диджей, фотограф, транспорт (если выпускной не в школе), украшения зала и прочие мелочи. Этот бюджет лучше обсуждать со всеми родителями и выбрать что-то среднее, потому что одни будут готовы потратить на выпускной своего чада любые деньги, а другие в финансах могут быть ограничены.

После составляйте бюджет внутри семьи — сколько придется отдать в общую сумму (за ведущего, диджея и аренду зала обычно берут одинаковую сумму от каждой семьи, а вот за еду придется платить за каждого — ребенка и родителей), а также сколько нужно будет потратить на собственную подготовку — платье, прическа и макияж дочери или костюм сына, а также одежда и прическа для родителей, если они тоже собираются на выпускной.

В обоих бюджетах не забудьте учесть небольшую сумму на непредвиденные расходы — вдруг что-то пойдет не так и придется что-то докупать или за что-то доплачивать.

Еда

Если вы остановились не на ресторане, то нужно позаботиться о еде — составьте примерное меню, которое вы хотите видеть на празднике, и отправляйтесь к кейтеринговым компаниям. Они предложат свои варианты — индивидуальное обслуживание, фуршет или шведский стол.

Убедитесь, что в меню все будет сбалансировано, чтобы к концу праздника на столе не остался один гарнир без овощей и мяса. Уточните, нет ли у школьников и их родителей аллергии на какие-либо продукты, чтобы избежать трагедии на празднике.

Транспорт

Если выпускной отмечается не в школе, до места празднования после выдачи аттестатов нужно будет как-то добираться. Обсудите с родителями, хватит ли всем мест в личных автомобилях или придется нанимать дополнительный транспорт?

Заранее забронируйте автобус или несколько микроавтобусов, если хочется чего-то особенного — арендуйте лимузины. Не забывайте, что добираться нужно в обе стороны — подумайте о том, как будете ехать домой после праздника.

Подрядчики

Как только стало известно место отмечания, можно сразу искать всех необходимых специалистов, которые помогут провести праздник — ведущего и диджея (нередко ведущие работают со своими диджеями, что упрощает задачу), а также фотографа или даже видеографа.

Выбирайте нескольких специалистов, просите у них примеры работ или приблизительный сценарий праздника, после чего вместе с родителями выбирайте того, кто больше всего нравится. С выбранными кандидатами обсудите все пожелания относительно праздника.

Декорации

При отмечании в ресторане все декорации скорее всего уже будут, а вот школьный зал или столовую придется украшать самостоятельно. Декорации, которые не портятся, лучше закупить заранее — например, гирлянды, фотозоны и воздушные шары. Цветы лучше закупать непосредственно перед мероприятием.

Начинать украшать зал можно примерно за день до праздника — чтобы никто туда не пробрался и не испортил все, что вы заранее приготовили.

Запасной план

Будьте готовы к неожиданностям и пропишите запасной план на случай форс-мажоров — плохой погоды, болезни ведущего или диджея, поломки фотоаппарата у фотографа. Не паникуйте, чтобы не напугать детей.

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