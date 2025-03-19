10 самых раздражающих фраз в родительских чатах

Родительские чаты в школах и детских садах — отдельный филиал ада на земле. Некоторые жить без них не могут (видимо, от большой скуки) — сплетни, обсуждения, поздравления с праздниками и прочие невероятно интересные темы (нет).

Выйти из такого чата нельзя — периодически там все же появляются важные сообщения, хоть их от силы 20-25%. Поэтому приходится терпеть круглосуточную переписку обо всякой ерунде.

«Давайте скинемся»

Тратить деньги неизвестно куда не любит никто. И ладно, если родительский комитет предлагает собрать деньги и купить что-то на весь класс — рабочие тетради, набор тетрадей для контрольных, черные ручки для экзаменов или билеты в театр.

Но если в чате предлагают купить увлажнитель в класс за 15 тысяч, новые шторы, ноутбук или телефон учителю или цветок в класс, аргументируя это все словами «не жадничайте, это же для наших детей» — начинает раздражать. Особенно если бредовые идеи покупок не обсуждаются и выставляются обязательными.

«Вася заболел/опаздывает»

Васю очень жаль, но зачем всем остальным родителям в рабочее время знать о том, что он, простите, описался, поэтому возвращается домой, чтобы переодеться и вернуться в школу, поэтому опаздывает, или что у него высыпания от ветрянки появились даже там, где не должны были?

Для этого есть личная переписка с учителем или воспитателем. Скажите ему, почему вашего ребенка не будет в школе/садике или почему он опаздывает, и уже педагог примет решение — сообщать ли остальному чату о том, что с одним ребенком что-то не так (например, та же ветрянка). Вы можете только нагнать панику на остальных и вогнать в истерику себя.

«Мы пойдем/мы не пойдем»

Учитель пишет «напишите, пожалуйста, те, кто ПОЙДЕТ в театр» или «поставьте реакцию на сообщение, кто его прочел». Что делают невнимательные родители? Правильно, начинают поток спама из сообщений «МЫ НЕ ПОЙДЕМ», «И МЫ», «МЫ ПРОЧИТАЛИ, ЧТО ДАЛЬШЕ». Да, обязательно большими буквами.

Зачем — никто не знает. Иногда просто стоит внимательно прочитать информацию и понять, чего от вас хотят, а не создавать кучу мусора, которая скроет полезную информацию.

«С днем двери!»

Фраза, конечно, очень утрированная, но зато очень понятная — родители то ли от скуки, то ли по доброте душевной начинают буквально заваливать родительские чаты поздравлениями со всеми существующими и несуществующими праздниками, присылать открытки, гифки, анекдоты, смайлики и прочую ерунду.

Здесь важно понять, что школьные чаты — это платформа для обсуждения важной информации, а не беседа с близкими друзьями. За таким спамом из картинок теряются сообщения с чем-то реально нужным для всех, да и многих могут отвлекать постоянные пиликания на телефоне.

Кроме того, не нужно распространять свою рекламу в чате — все понимают, что клиентов как-то надо нарабатывать, если вы начинающий мастер, но лучше сделать это вживую на родительском собрании, а уж продавать старую мебель, гараж или вещи в таких переписках точно не нужно.

«А повторите, во сколько мы собираемся?»

Учитель три раза написала, что сбор класса в театр — в 13:00 возле главного входа в школу, но все равно найдутся родители, которые еще 10 раз переспросят, где и во сколько детям надо быть.

Так и хочется написать: «да пролистайте вы на пару сообщений выше, там же все написано». Но есть риск, что в ответ скажут: «нам что, весь чат перечитывать теперь?». Ну, если вы сами не накидали туда поздравлений с днем хлеба или подобных вопросов, то далеко листать не придется.

«Эта учительница такая молоденькая, что она может знать»

Не стоит обсуждать учителей даже в тех чатах, где их нет, особенно если это сплетни из серии «ой какие у нее неприятные духи». Ни духи, ни возраст на процесс преподавания никак не влияют.

Конечно, если дети повально жалуются на то, что учитель называет их идиотами, обратить внимание и обсудить с родителями стоит, но во всех остальных случаях свое мнение лучше оставить при себе. Кроме того, не исключено, что один из родителей может быть в близких отношениях с учителем и рассказывать ему о том, что пишут в чатах, а вам потом будет неловко.

«Уважаемые родители Васи, купите моему Пете новую ручку, старую сломал ваш сын»

Не нужно переходить на личности, потому такие сообщения — попытка опозорить другого человека, и вряд ли было бы приятно, если бы так написали про вашего ребенка. Начнется ругань, к которой присоединятся остальные родители, чат опять будет заспамлен.

Если так хотите выяснить какую-то информацию у родителей конкретного ребенка, но у вас нет их номеров, можно написать в беседу «родители Васи, напишите в личные сообщения, пожалуйста». Если же так родители не откликаются, можно попросить классного руководителя, чтобы вас связали. Но оставьте в покое родительские чаты, пожалуйста.

«Что задали?»

Как будто после второго класса спрашивать про домашние задания уже не особо актуально — дети уже в состоянии самостоятельно записывать домашку в дневнике или отдельном блокноте либо позвонить/написать одноклассникам, чтобы узнать, что задали, да и почти у всех школ есть электронные дневники, в которых пишут задания.

Конечно, бывают случаи, когда спросить про домашку можно и нужно — например, ребенок болел, в электронном дневнике пока ничего не записано, а те дети, у которых спросили, тоже не могут ничего ответить. Но злоупотреблять этим не стоит — у большинства родителей есть свои дела, и они не следят за тем, что задали их чаду.

«У кого что получилось в третьей задаче?»

Иногда хочется прокричать: «родители, вы окончили школу много лет назад, прекращайте делать домашнюю работу!». Разумеется, не нужно отказывать ребенку, если он не понимает, как решать, и просит у взрослого помощи.

Но другие взрослые могут понятия не иметь, что там получилось в задаче, потому что их дети делают домашнюю работу сами. Дайте своим детям возможность стать самостоятельными и справиться без вашего контроля — не исключено, что ребенок прекрасно знает, как и что решать, а вы его только отвлекаете.

«Послушайте меня»

Вам лень или неудобно печатать, чтобы донести до других участников чата, поэтому вы просто записываете голосовое сообщение? Будьте готовы к тому, что остальным его лень или неудобно слушать. Если ваша информация не такая срочная, напишите, когда будет удобно, а если крайне важная, она просто может не дойти до получателей, потому что голосовые редко кто-то слушает, особенно в общих чатах.

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