Кофеварка, кулер, принтер и 4 компьютера: в Краснодаре женщина обокрала офис на 340 тыс. рублей

С заявлением о краже в полицию Краснодара обратилась директор агентства недвижимости. Она рассказала, что, приехав в офис, обнаружила пропажу четырех компьютеров.

Полицейские установили, что к краже может быть причастна 29-летняя сотрудница компании. Женщину задержали на одной из улиц города. Выяснилось, что технику она успела сдать в ломбард, а деньги потратила. Кроме того, подозреваемая ранее получила деньги для покупки в офис кофемашины, кулера и принтера. Ими злоумышленница тоже распорядилась по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 340 тыс. рублей.

За кражу и мошенничество на подозреваемую завели уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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