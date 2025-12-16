Кофе в Краснодарском крае за год подорожал на 31%

Стоимость молотого и зернового кофе в ноябре 2025 года достигла 2 тыс. рублей за 1 кг.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в ноябре прошлого года 1 кг кофе стоил 1,5 тыс. рублей, что на 31% дешевле в сравнении с аналогичным периодом этого года.

В Ростовской области цена на кофе за год также выросла примерно на треть — до 2,15 тыс. рублей против 1,6 тыс. рублей в ноябре 2024 года.

В целом по Южному федеральному округу рост цен на кофе наблюдается на аналогичном уровне. В ноябре 2025 года стоимость 1 кг молотого и зернового кофе в ЮФО составила около 2 тыс. рублей, сообщает «Деловая газета. Юг».

Читайте также: в России стоимость бутерброда с красной икрой за год выросла на 13% и составила 1 тыс. 90 рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.