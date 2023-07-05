Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Ко Дню семьи, любви и верности запустят новую иллюминацию на колесе обозрения в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ko-dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti-zapustyat-novuyu-illyuminatsiyu-na-kolese-obozreniya-v-krasnodare
Ко Дню семьи, любви и верности запустят новую иллюминацию на колесе обозрения в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Световое шоу с символикой традиционных семейных ценностей и государственности России можно будет увидеть с 20:30 до 22:30 в Городском саду с 5 по 15 июля.

Каждые 30 минут анимация будет сопровождаться мелодией «Вальс цветов» из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик».

Шоу приостановят только в случае дождя, чтобы оборудование не вышло из строя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: анимацию ко Дню памяти и скорби запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара.

Статьи
Вечный вопрос: можно или нельзя пить воду во время еды?
Вечный вопрос: можно или нельзя пить воду во время еды?
Что делать, если ужалила оса или пчела
Что делать, если ужалила оса или пчела
Пекло +39 °C в тени: рекордная жара или обычное лето в Краснодарском крае?
Пекло +39 °C в тени: рекордная жара или обычное лето в Краснодарском крае?
«Я воевал за русский Донбасс»
«Я воевал за русский Донбасс»
Зачем пользоваться зубной нитью и какую выбрать
Зачем пользоваться зубной нитью и какую выбрать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях