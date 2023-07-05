Ко Дню семьи, любви и верности запустят новую иллюминацию на колесе обозрения в Краснодаре
Общество
05.07.2023 14:13
Световое шоу с символикой традиционных семейных ценностей и государственности России можно будет увидеть с 20:30 до 22:30 в Городском саду с 5 по 15 июля.
Каждые 30 минут анимация будет сопровождаться мелодией «Вальс цветов» из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик».
Шоу приостановят только в случае дождя, чтобы оборудование не вышло из строя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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