Анимацию ко Дню памяти и скорби запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара

Патриотическая световая проекция «Никто не забыт, ничто не забыто» посвящена началу Великой Отечественной войны.

Увидеть анимацию можно на колесе обозрения в парке с 20:30 21 июня до 5:00 следующего дня, а также 22 июня с 20:30 до 0:00.

Однако если пойдет дождь, шоу будет временно приостановлено, чтобы оборудование не вышло из строя, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: какие мероприятия запланированы в Краснодарском крае в День памяти и скорби.