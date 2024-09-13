Книгу про спецоперацию презентовали в музее семьи Степановых в Тимашевске

В музее семьи Степановых прошла презентация книги «СВО: Материнская слава – на полях сражений и в тылу».

Первая часть книги о тимашевских ребятах, что погибли в зоне СВО, а также рассказы о том, как жители района помогают фронту. Книга — хорошая попытка наглядно показать и рассказать об этой стороне сегодняшней жизни тимашевцев и о подвиге ребят, что отдали жизни во имя свободы и безопасности.

Тираж книги небольшой — 2 тыс. 25 экземпляров, но в продаже ее не будет. Ее безвозмездно передадут семьям погибших, ветеранам, в поселения района, а также в библиотеки и в зону СВО.

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