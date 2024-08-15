Книжный аналог «Пушкинской карты» для дошкольников могут запустить в России

Советник президента РФ Елена Ямпольская начала обсуждать возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг с издателями.

Новая программа может стать аналогом «Пушкинской карты». Ее действие предлагают распространить на маркетплейсы — там планируют маркировать дошкольную литературу, которую можно будет купить в рамках новой программы.

Номинал карты пока не утвердили, но предположительно он может составить до 3 тыс. рублей в год. Вопрос ведомства, отвечающего за эту программу, пока не поднимался, пишут «Ведомости».

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