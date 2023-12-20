Ключи от квартир в пострадавшем от падения СУ-34 дома в Ейске выдали 136 жильцам

Речь идет о жильцах, которые в настоящее время находятся в Ейске. Жильцы дома на улице Коммунистической, которые находятся за пределами региона, получат ключи, когда приедут в Ейск.

Во время «Прямой линии» губернатора Вениамина Кондратьева вице-губернатор Сергей Власов доложил, что передать ключи всем собственникам и завершить благоустройство придомовой территории планируют до 20 декабря. Сейчас рабочие устраняют последние недочеты.

«В результате ЧС были разрушены 140 квартир. Решили восстанавливать центральную часть дома. Старались ускорить работы, но не потерять в качестве. С 1 ноября жильцы уже получают ключи. Также выплачиваем по 20 тыс. рублей за 1 кв. м на выполнение ремонта», — сказал Кондратьев.

Ключи от своих квартир уже получили 136 человек. Владельцы еще четырех заберут их позже, в удобное для себя время.

Компенсации на ремонт выплачивают после передачи квартир в течение трех-четырех дней. В настоящее время компенсации выплатили 114 жильцам дома.

В доме на улице Коммунистической завершили строительно-монтажные работы. Уже подключили лифты, сети холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения. На прилегающей территории уложили новый асфальт, установили бордюры, сделали тротуарные дорожки. Выполнены работы по озеленению, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители пострадавшего дома в Ейске получат ключи от квартир до конца 2023 года.