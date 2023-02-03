Ключевую подстанцию в Гулькевичском районе модернизируют в 2023 году

Специалисты проведут реконструкцию высоковольтной подстанции 110 кВ «Гулькевичи».

На объекте установят щит постоянного тока отечественного производства. Благодаря ему специалисты смогут быстро находить неисправности на электроустановках. Также щит позволит снизить риски технологических нарушений. Кроме того, энергетики заменят в пункте управления аккумулятор и зарядные устройства.

«Модернизация крупного питающего центра позволит повысить надежность электроснабжения свыше 55 тыс. потребителей, а также промышленных предприятий и социальных объектов. Завершить монтаж нового оборудования специалисты планируют во втором квартале 2023 года», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Работы проведут специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» в рамках инвестиционной программы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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