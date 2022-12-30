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Клуб экспортеров и импортеров создали в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/klub-eksporterov-i-importerov-sozdali-v-krasnodarskom-krae
Клуб экспортеров и импортеров создали в Краснодарском крае

Клуб организовали по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Инициатором создания выступил Центр поддержки экспорта при содействии департамента инвестиций и МСП.

Первое заседание прошло на базе Торгово-промышленной палаты Краснодарского края.

«Деловая площадка позволит представителям бизнеса, власти и инфраструктуры поддержки экспорта обсуждать вопросы развития внешнеэкономической деятельности, оперативно узнавать о мерах господдержки, обмениваться мнениями и лучшими практиками», — сказала первый заместитель руководителя департамента инвестиций и развития МСП Анастасия Шишмарева.

О действующих мерах региональной поддержки для экспортеров и мероприятиях 2022 года в ходе заседания рассказал директор регионального Центра поддержки экспорта Роман Воротников.

«Мы провели около 80 мероприятий по всем направлениям деятельности. Это международные бизнес-миссии, выставки, приемы иностранных делегаций, обучающие семинары. Это более 2,5 тыс. услуг предприятиям малого и среднего предпринимательства и около 4 млрд рублей поддержанного экспорта», — сказал Роман Воротников.

Также на заседании обсудили организацию ветеринарного и фитосанитарного надзора и таможенного регулирования. Также участники обговорили финансовые риски внешнеэкономической деятельности и наметили план работы на 2023 год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2022 году в экономику Краснодарского края инвестировали около 600 млрд рублей.

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