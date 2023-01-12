ККБ №1 в Краснодаре стала лидером в РФ по числу робот-ассистированных операций

Об этом 12 января сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

За прошлый год хирурги Краевой клинической больницы №1 имени профессора С. В. Очаповского выполнили 725 операций с использованием роботов.

«Осенью прошлого года клиническая больница получила по региональной программе второго робота-хирурга — Da Vinci XI четвертого поколения. С его помощью ежедневно выполняют операции торакальные и абдоминальные хирурги, гинекологи, урологи, колопроктологи и сосудистые хирурги. 70% всех высокотехнологичных вмешательств проходят именно в ККБ № 1», — написала Минькова в Telegram.

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