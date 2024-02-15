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Китаец наехал на японцев: необычное ДТП произошло в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kitaets-naehal-na-yapontsev-neobychnoe-dtp-proizoshlo-v-sochi
Китаец наехал на японцев: необычное ДТП произошло в Сочи
Фото t.me/gorodsochi

Необычное ДТП произошло днем 15 февраля на улице Кипарисовой — автомобиль Genesis въехал в автосалон Toyota.

По сообщениям очевидцев, в автосалоне в настоящее время идет ремонт, потому обошлось только разбитым фасадным остеклением. Также сообщается, что водитель китайского автомобиля не пострадал. Предполагают, что причиной аварии стало то, что он перепутал педали.

«Сообщение по данному факту зарегистрировано. Сотрудники пункта полиции микрорайона Макаренко совместно с инспекторами ДПС выясняют обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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