Кинувшей пакеты с мусором в Вечный огонь в Сочи ростовчанке дали 450 часов работ

Преступление произошло в ночь на 19 июня на мемориальном комплексе «Братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Сочи» на улице Тоннельной. В сентябре Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении жительницы Ростовской области, которую обвиняли в повреждении мемориального сооружения.

По данным следствия, пьяная приезжая бросила в Вечный огнь четыре мусорных пакета и ушла. В результате пластик и пепла налип на мемориальную звезду, газовая форсунка засорилась остатками несгоревших предметов и пеплом. Ущерб от действий злоумышленницы составил 56,4 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следственный отдел по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю возбудил и расследовал уголовное дело о повреждении мемориального сооружения. В суде злоумышленница полностью признала вину. Суд назначил женщине 450 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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