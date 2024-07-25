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Кинопоказ под открытым небом проведут 26 июля на востоке Краснодара

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/kinopokaz-pod-otkrytym-nebom-provedut-v-karasunskom-okruge-krasnodara
Кинопоказ под открытым небом проведут 26 июля на востоке Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

 Акция «Кино нашего двора» состоится в пятницу на территории ФОК «Знаменский». Присоединиться к просмотру фильма приглашают всех желающих.

Вечерний кинопоказ откроется концертной программой. В 19:30 с авторской программой выступит баянист Александр Морозов.

В 20:00 покажут художественный фильм «Суворовец 1944». Для более комфортного просмотра с собой следует взять пледы или стульчики, а также средства от комаров, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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