«Кинопоиск»: скончался актер дубляжа Борис Быстров, озвучивший Гомера Симпсона

Днем 18 августа стало известно о смерти легендарного российского актера кино и дубляжа Бориса Быстрова.

Об этом со ссылкой на его супругу Ирину Савину сообщил Telegram-канал «Кинопоиск | Индустрия».

Борису Быстрову было 79 лет. Российские зрители запомнят его по голосу главы семейства из мультсериала «Симпсоны», множества мужских голосов из «Футурамы» и «Кунг-фу панды».

Кроме того, голосом Быстрова в России говорит Альфред в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, Император Палпатин в «Звездных войнах», Магнето в «Людях Икс» и множество других культовых персонажей фильмов, сериалов и игр.

Читайте также: Ален Делон умер на 89-м году жизни.