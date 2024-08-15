Кинологический комплекс открыли в закрытом аэропорту Краснодара

Решение о появлении такой службы было принято в связи с новым законом об обязательном утверждении подобных подразделений для всех объектов транспортной инфраструктуры. В аэропорту кубанской столицы решили заранее позаботиться о ее запуске.

Лабрадор Ярослава в коллективе кинологического центра новенькая ― всего две недели. Однако она уже показывает хорошие результаты. Полосу препятствий, несмотря на малый опыт, преодолевает уверено. Почти одновременно с Ярославой в центр пришла и 20-летняя Виктория Колкова. На воспитание ей дали пса опытнее ― Ямала. По словам Колковой, общий язык получилось найти сразу.

«Если сравнивать двух собак, это, наш Сэм, бельгийская овчарка и Ямала, то он немного неуклюжий, а этот очень активный наоборот. Сам по себе молодой и дурачится. Я тоже молодая и мы чем-то схожи», ― делится кинолог Виктория Колкова.

Кинологический комплекс в аэропорту Краснодара ― нововведение. Пока воздушная гавань в регионе закрыта, решили развивать инфраструктуру вокзала. Летом открыли центр подготовки служебных собак.

«Молодые сотрудники нарабатывают навыки для будущей работы, сейчас тренируются в дневное и ночное время. По досмотру транспорта, воздушных судов, багажа, посылок въезжающих и выезжающих. Работа есть всегда», ― говорит начальник кинологической службы аэропорта Краснодара Владимир Бородай.

В первый официальный рабочий день несколько четвероногих уже показали свои навыки. В программе: полоса препятствий, обыск легковой машины.

«Также один из экзаменов для воспитанников ― поиск взрывчатого вещества. Здесь используют муляж», ― сообщает корреспондент Виктория Саввина.

С хорошими результатами завершили и последнее, самое сложное испытание ― поиск запрещенного предмета в здании терминала. Все собаки прошли его в среднем за три минуты. Нашли две из двух спрятанных посылок.

Это только начало большой работы. В дальнейшем число кинологов и питомцев планируют увеличить. Так что к долгожданному открытию аэропорт Краснодара будет иметь целый штат четвероногих специалистов. Жизнь жителей и гостей краевой столицы будет в полной безопасности.

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