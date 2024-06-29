Кинокомпании получили 49,7 млн рублей в этом году за снятые на Кубани фильмы

В Краснодарском крае подвели итоги отбора по предоставлению субсидий кинокомпаниям на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Краснодарского края.

Рибейты получили 7 компаний за сериалы «Теория больших денег», «Морячка», «Эффект домино», «Лихач 3», «Любовь и другие препятствия», «Право на измену», «Сказочный сон», «Нежность 2», а также за фильм «Танцуй, Селедка!».

По словам вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, в прошлом году в регионе подняли процентную ставку с 20 до 30% и увеличили максимальный размер субсидии по одному кинопроекту до 12 млн рублей.

«В этом году поступило 14 заявок. По итогам их рассмотрения субсидию на общую сумму 49,7 млн рублей получили 7 компаний по 9 фильмам. Новые кинопроекты дают ощутимый эффект местному предпринимательству. За четыре года в рамках реализации кинопроектов, получивших рибейты, привлекли около 500 региональных контрагентов», — добавил замглавы региона.

Механизм компенсации части затрат кинопроизводителям за снятые на Кубани фильмы запустили в 2021 году. За три года краевую поддержку получили 38 кинокартин на общую сумму более 102 млн рублей.

С 2023 года действует новый вид микрозайма «Кино», который предназначен специально для бизнеса в сфере кинематографии. Предприниматели могут получить до 5 млн рублей по льготной процентной ставке 3% годовых на срок до 3 лет. Деньги можно потратить на закупку оборудования и услуг, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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