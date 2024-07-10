Кино под открытым небом покажут в двух районах Краснодара

Жителей и гостей краевой столицы приглашают посетить кинопоказы на свежем воздухе в рамках проекта «Кино нашего двора».

На улице Василия Мачуги около дома № 166 12 и июля в 19:30 пройдет концерт, а в 20:00 покажут картину «Суворовец 1944». Кроме того, «Кино нашего двора» пройдет и на улице 3-й Целиноградской 13 июля в 19:30.

Для более комфортного пребывания на свежем воздухе посетителям рекомендуют брать с собой пледы и средства от комаров, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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