В парке Лабинска установили фортепиано для концертов под открытым небом

Инструмент появился в Центральном парке Лабинска две недели назад. Сыграть на нем могут все желающие. Концерт для случайных прохожих организовала специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Чернышова.

«У ротонды в парке Лабинска можно не только наслаждаться, как музицируют другие, но и самому научиться играть», — рассказывает корреспондент.

Воспользоваться инструментом можно даже ночью. Прячут его под пленку только в дождь, чтобы фортепиано не промокло.

«Когда я увидела, что здесь поставили фортепиано, то подумала, когда буду гулять, то обязательно поиграю на нем. И когда начала играть, стали собираться люди. Просили сыграть еще», — делится музыкант Полина Тараканова.

Юрий Акопов уже 4 года играет на пианино. Вместе с мамой он ходит в парк, чтобы сыграть на фортепиано. По его словам, так он чувствует себя на как на большом концерте.

«Рад, что теперь здесь есть пианино. Могу показать свои возможности. У меня много зрителей», — говорит музыкант Юрий Акопов.

«Играет так красиво. Молодец, талант. Будущее у него какое-то большое», — отмечает житель Лабинска Роман Бабаян.

Музыкальный инструмент привезли в парк из запасников местной Детской школы искусств. Его установили в зеленой зоне по инициативе главы района Владимира Забураева с целью приобщить молодежь к искусству.

«Приехал мой сын из Краснодара. Он пианист. Когда я ему рассказала про фортепиано, он тут же помчался в парк. Потом рассказал, что людей было много, и все очень аккуратно и бережно подходили к инструменту. Хамства никакого к инструменту не было», — делится директор Детской школы искусств Лабинска Ирина Ткаченко.

В парке фортепиано простоит до середины осени, пока не испортится погода. После его вернут туда уже следующим летом.