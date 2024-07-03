Кино под открытым небом бесплатно покажут 6 июля в Краснодаре

Кинопоказ состоится в сквере «Кленовом» на территории учхоза «Кубань».

В 19:30 перед показом фильма пройдет концерт участницы проекта «Звезда» Анастасии Жовнер.

В 20:00 зрителям покажут российскую мелодраму «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой. В главных ролях: Равшана Куркова, Мария Аронова, Анастасия Талызина, Сергей Новосад.

Посмотреть фильм под открытым небом бесплатно может каждый желающий. Организаторы рекомендуют взять с собой средства от комаров и пледы для комфорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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