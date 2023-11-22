Киллер застрелил вернувшегося с СВО бизнесмена в Ростовской области

Преступление произошло накануне в Белой Калитве возле местного спорткомплекса.

Киллер четыре раза выстрелил в лицо 58-летнему бизнесмену Владимиру Борисенко. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Известно, что убитый бизнесмен в 2020 году получил 16 лет колонии за убийство местного предпринимателя. По предварительной информации, Борисенко получил амнистию за добровольное участие в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «112».

Информация об обнаружении тела 58-летнего мужчины поступила в дежурную часть ОМВД по Белокалитвинскому району. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Организовали мероприятия для установления и задержания лица, причастного к убийству, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Греция выдала России преступника, застрелившего 6 лет назад мужчину в Сочи. Центральный районный суд Сочи заочно назначил обвиняемому 12 лет лишения свободы.