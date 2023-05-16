Греция выдала России преступника, застрелившего 6 лет назад мужчину в Сочи

В аэропорту Афин 16 мая российским правоохранителям передали Нодари Малашхия, который несколько лет находился в международном розыске.

По данным полиции, в августе 2017 года Нодари Малашхия во время ссоры дважды выстрелил в своего оппонента. Пострадавший погиб от полученных ранений. После этого преступник уехал за границу.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Центральный районный суд Сочи заочно назначил обвиняемому 12 лет лишения свободы. Так как осужденный от следствия скрылся, его объявили в международный розыск, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Преступника задержали в ноябре 2020 года в Греции. Генпрокуратура РФ направила греческой стороне запрос о выдаче разыскиваемого. Осужденного экстрадировали из Афин в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

Читайте также: в Россию экстрадировали фигуранта дела о мошенничестве со строительством в Анапе. Гражданин России находился в международном розыске по делу о крупном мошенничестве в строительной сфере.