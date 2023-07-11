Киллер мог отследить Станислава Ржицкого в Краснодаре с помощью приложения для бега

В соцсетях появилась информация, что замначальника отдела мобилизации мэрии Краснодара Станислав Ржицкий, убитый накануне в парке, регулярно публиковал маршруты для пробежек в приложении Strava.

Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что капитан 2-го ранга Станислав Ржицкий имел полное право пользоваться социальными сетями.

«Когда был военным, он ничего не выкладывал, потому что запрещено все это: пользоваться соцсетями. Он был не в отставке, он был в запасе. Человек уходит на пенсию и может распоряжаться своим правом, как ему заблагорассудится», — цитирует эксперта RT.

Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого убили утром 10 июля во время пробежки в парке 30-летия Победы около ДС «Олимп». Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в Ржицкого, а затем скрылся. Его мотивы убийства устанавливают правоохранители.

Читайте также: в сети появилась ориентировка на убийцу сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого.