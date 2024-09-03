Кидавшегося на девушку в центре Апшеронска хулигана привлекут к ответственности 

Полицейские установили личность правонарушителя, который агрессивно себя вел на улице Ленина и угрожал девушке физической расправой.

По данным правоохранителей, нарушителем оказался 19-летний местный житель. В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. В полиции продолжают проводить проверку по факту произошедшего.

Пострадавшему назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой злоумышленника привлекут к ответственности в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в центре Апшеронска, о нем стало известно днем 3 сентября в соцсетей. На кадрах, сделанных девушкой на телефон, запечатлено, как на площади ей начал угрожать парень. Он осыпал пострадавшую ругательствами и угрожал применить физическую силу. Несколько парней попытались остановить нападавшего, однако он смог дотянуться до девушки и ударить ее по руке с телефоном. В СК и в полиции по данному факту начали проводить проверку.