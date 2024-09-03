Агрессивные приезжие устроили конфликт в центре Апшеронска

Инцидент произошел в центре Апшеронска, о нем стало известно днем 3 сентября в соцсетей.

Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, выложила в соцсетях пострадавшая девушка. На кадрах, сделанных на телефон, запечатлено, как на площади девушке начал угрожать парень неславянской внешности. Он осыпал пострадавшую ругательствами и угрожал применить физическую силу. Несколько парней попытались остановить нападавшего, однако он смог дотянуться до девушки и ударит ее по руке с телефоном.

В полиции уже начали проводить проверку по факту инцидента.

«По факту выявленной публикации в сети интернет полицией Апшеронска инициативно назначено проведение проверки, будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям всех участников конфликта», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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