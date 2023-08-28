Киберспортсменам России разрешили выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном
Спорт
28.08.2023 21:40
Спустя почти полтора года после запрета Международная федерация киберспорта вновь разрешила командам из России выступать со своими флагом и гимном.
За отмену прошлогоднего решения на съезде федерации 28 августа выступили 23 делегата. Еще 25 воздержались и всего 13 проголосовали против.
«По итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», — сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.
Кроме того, на съезде отклонили предложение ФКС Украины приостановить членство России в IESF (Международной федерации киберспорта).
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