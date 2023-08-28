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Киберспортсменам России разрешили выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kibersportsmenam-rossii-razreshili-vystupat-na-mezhdunarodnyh-sorevnovaniyah-s-flagom-i-gimnom
Киберспортсменам России разрешили выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Спустя почти полтора года после запрета Международная федерация киберспорта вновь разрешила командам из России выступать со своими флагом и гимном.

За отмену прошлогоднего решения на съезде федерации 28 августа выступили 23 делегата. Еще 25 воздержались и всего 13 проголосовали против.

«По итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», — сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Кроме того, на съезде отклонили предложение ФКС Украины приостановить членство России в IESF (Международной федерации киберспорта).

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