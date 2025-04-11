Киберполиция РФ предупредила об опасности кибератак из-за голосовых сообщений

Мошенники стали использовать в мессенджерах голосовые сообщения, чтобы взломать личные аккаунты россиян. Об этом предупредили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Там объяснили, что преступники могут взломать чей-либо аккаунт, использовать его голосовые сообщения для создания голосового образца и через нейросеть записать сообщения с любым текстом, а после — разослать его всех знакомым и родственникам жертвы через WhatsApp или Telegram.

Кроме того, они стали задействовать видеозаписи с фронтальной камеры для создания дипфейков, то есть поддельных видео с лицом реального человека, но созданного нейросетью, сообщает 360.ru.

Читайте также: эксперт Владимир Зыков раскрыл схему мошенничества, в которой злоумышленники арендуют аккаунты в мессенджерах для обмана и вымогательства денег. По словам эксперта, мошенники ищут потенциальных жертв через различные каналы и группы, отправляют им личные сообщения с предложениями о простом заработке, а также размещают объявления на сервисах трудоустройства.

Подпишись, здесь всегда интересно.