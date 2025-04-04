Эксперт Зыков рассказал, зачем мошенники арендуют аккаунты в мессенджерах

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков раскрыл схему мошенничества, в которой злоумышленники арендуют аккаунты в мессенджерах для обмана и вымогательства денег.

По словам эксперта, злоумышленники ищут потенциальных жертв через различные каналы и группы, отправляют им личные сообщения с предложениями о простом заработке, а также размещают объявления на сервисах трудоустройства.

Также Зыков перечислил несколько способов, как мошенники получают доступ к личному аккаунту.

«Могут запросить его якобы для проверки службы безопасности, а могут пообещать деньги за аренду. Люди не подозревают, что вместе с аккаунтом передают свою контактную книжку, всем адресатам которой мошенники разошлют сообщение с просьбой одолжить денег», — предупредил специалист.

Эксперт добавил, что с «арендованного» аккаунта злоумышленники могут проводить звонки людям из контактной книжки, применяя различные обманные сценарии, включая схему с «переводом денег на безопасный счет», сообщает RT.

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