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Керченской паромной переправой воспользовались уже более 17 тыс. пассажиров

Общество
22.10.2022 10:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskoj-paromnoj-perepravoj-vospolzovalis-uzhe-bolee-17-tys-passazhirov
Керченской паромной переправой воспользовались уже более 17 тыс. пассажиров
Фото mintrans.gov.ru

С ночи 9 октября до 07:00 22 октября через пролив в обе стороны перевезли 17 тыс. 529 пассажиров и 7 тыс. 543 автомобиля. Большинство из них — большегрузы и среднетоннажные грузовики.

Пять паромов, работающих на линии, выполнили 209 круговых рейсов.

В настоящее время погода благоприятна для судоходства в этом районе. По данным автоматической метеостанции в Керчи, средняя скорость ветра составляет 1,8 м/с с порывами до 2,6 м/с.

По прогнозу Росгидромета, до 21:00 в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ожидается юго-западный и южный ветер 5–10 м/с. Осадки не прогнозируются, видимость хорошая. Высота волн составит 0,1–0,6 м, температура воздуха днем от +15 °C до +17 °C, температура морской воды от +13 °C до +14 °C, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Читайте также: очередь из фур на Керченскую переправу сократилась до 916 грузовиков.

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