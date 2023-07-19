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Керченская переправа в ближайшее время будет работать только с 5:00 до 21:00

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskaya-pereprava-v-blizhajshee-vremya-budet-rabotat-s-5-00-do-21-00
Керченская переправа в ближайшее время будет работать только с 5:00 до 21:00
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Об этом 19 июля сообщил глава министерства транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«С 21:00 до 05.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения», — написал он в Telegram.

Министр транспорта Крыма отметил, что рейсовые автобусы и организованные группы с детьми пока смогут проехать через Керченский пролив только на паромах. Для удобства он рекомендовал приезжать на переправу не ранее 5:00 и не позднее 18:00.

Лукашенко добавил, что грузовые автомобили с неприоритетными грузами и прочие заказные автобусы в ближайшее время смогут попасть в Крым только по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы РФ.

Читайте также: возобновлять движение автобусов и грузовиков на Крымском мосту в ближайшее время не планируют. Об этом 18 июля сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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