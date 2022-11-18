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Керченская паромная переправа возобновила работу

Общество
18.11.2022 10:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu
Керченская паромная переправа возобновила работу
Фото пресс-службы Минтранса РФ

С вечера 17 ноября до 8:15 18 ноября судоходство на Керченской переправе было приостановлено из-за сильного ветра. Утром 18 ноября движение паромов возобновили.

По данным Минтранса, за все время работы переправы с 9 октября по 18 ноября через пролив в обе стороны перевезли 33 тыс. 455 пассажиров, 22 тыс. 164 автомобиля и 2 тыс. 120 ж/д вагонов. На линии работают 7 паромов, они сделали 695 рейсов.

Сейчас в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. С утра 18 ноября дует юго-западный ветер со скоростью 15-20 м/с. Высота волн в проливе достигает 130-150 см. Днем ветер изменится на западный и северо-западный с порывами 6-11 м/с. Временами будет идти дождь, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Керченской переправе вечером 17 ноября приостановили движение паромов из-за ураганного ветра.

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