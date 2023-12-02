Керченская паромная переправа утром 2 декабря возобновила работу

Об этом 2 декабря сообщил глава Министерства транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«С 8:00 работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

Глава ведомства также добавил, что работу переправы приостановили еще 1 декабря в 14:05 из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным Росморречфлота, Керченская паромная переправа 2 декабря работает по фактической погоде. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/с. Высота волн в проливе достигает 70-120 см.

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