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Керченская паромная переправа утром 2 декабря возобновила работу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-utrom-2-dekabrya-vozobnovila-rabotu
Керченская паромная переправа утром 2 декабря возобновила работу
Фото t.me/morflot_gov

Об этом 2 декабря сообщил глава Министерства транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«С 8:00 работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

Глава ведомства также добавил, что работу переправы приостановили еще 1 декабря в 14:05 из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным Росморречфлота, Керченская паромная переправа 2 декабря работает по фактической погоде. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/с. Высота волн в проливе достигает 70-120 см.

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