Керченская паромная переправа утром 2 декабря возобновила работу
Общество
02.12.2023 09:28
Об этом 2 декабря сообщил глава Министерства транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
«С 8:00 работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
Глава ведомства также добавил, что работу переправы приостановили еще 1 декабря в 14:05 из-за неблагоприятных погодных условий.
По данным Росморречфлота, Керченская паромная переправа 2 декабря работает по фактической погоде. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/с. Высота волн в проливе достигает 70-120 см.
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