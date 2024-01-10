Керченская паромная переправа возобновила работу спустя сутки

Об этом сообщили в оперативном штабе Республики Крым утром 10 января.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — сообщает оперштаб Крыма.

Сейчас Керченская переправа работает по фактической погоде и в основном перевозит грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами. Действующих штормовых предупреждений нет.

Согласно прогнозу Росгидромета, ветер дует северо-западный 6–11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, на дорогах гололедица, видимость хорошая, высота волн 50–100 см, медленное обледенение судов, температура воздуха около 0 °С, температура воды в море +5…6 °С, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Керченская паромная переправа приостановила работу из-за снега.