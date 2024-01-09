Керченская паромная переправа приостановила работу из-за снега

Об этом днем 9 января сообщили в оперативном штабе республики Крым

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщает оперативный штаб Крыма.

По данным синоптиков, в Керченском проливе 9 января действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Ветер северный и северо-восточный 12–17 м/с, местами порывы до 20 м/с. Прогнозируется налипание мокрого снега, гололед, снег и метель, видимость 2–4 км, временами 0,5–1 км. Высота волн 70–120 см, возможно медленное обледенение судов. Температура воздуха 0…-2 °С, температура морской воды — +6…7 °С, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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