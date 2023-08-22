Керченская паромная переправа приостановила работу до утра 23 августа

По информации Керченского морского порта, Керченская паромная переправа приостановила работу с 21:00 22 августа.

Переправа не будет работать до 5:00 23 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

По данным Telegram-канала «Крымский мост» на 21:00, c обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

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