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Керченская паромная переправа приостановила работу до утра 23 августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-priostanovila-rabotu-do-utra-23-avgusta
Керченская паромная переправа приостановила работу до утра 23 августа
Фото tonkosti.ru

По информации Керченского морского порта, Керченская паромная переправа приостановила работу с 21:00 22 августа.

Переправа не будет работать до 5:00 23 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

По данным Telegram-канала «Крымский мост» на 21:00, c обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Читайте также: движение транспорта на Крымскому мосту восстановили через полчаса простоя.

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