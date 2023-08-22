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Движение транспорта на Крымскому мосту восстановили через полчаса простоя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-na-krymskomu-mostu-vosstanovili-cherez-polchasa-prostoya
Движение транспорта на Крымскому мосту восстановили через полчаса простоя
Фото инфоцентр «Крымский мост»

Крымский мост был закрыт для автомобилей с 14:41 22 августа.

Через полчаса в 15:19 движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили.

По данным на 16:00 со стороны Тамани в очереди на подходах к мосту в ожидании досмотра стоят 80 машин. В очереди со стороны Керчи — 300. Время ожидания со стороны Крыма составляет около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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