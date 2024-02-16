Керченская паромная переправа не работает уже сутки из-за ураганного ветра

На Азовском побережье с 15 февраля поднялся сильный северо-восточный ветер. Его порывы достигают скорости 20 м/с.

Из-за ураганного ветра в море поднялся сильный шторм. Высота волн достигает 1,5 метров. В связи с этим паромные перевозки в Керченском проливе между Краснодарским краем и Крымом не выполняют уже более суток.

Керченская паромная переправа 16 февраля работает по фактической погоде. По прогнозу синоптиков в пятницу на Азовском побережье сохранится сильный ветер. Вечером пройдет дождь. Температура воздуха +4…+6 °С, моря +6…+7 °С, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ураганный ветер на Азовском побережье Кубани сохранится до 17 февраля. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям Ейского, Щербиновского, Приморско-Ахтарского, Славянского и Темрюкского районов рекомендовали в ближайшие дни внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать необходимые меры безопасности.