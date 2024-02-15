Ураганный ветер ожидается на Азовском побережье Кубани в ближайшие дни

По прогнозу синоптиков, 15 февраля в восточной половине Азовского моря поднимется сильный северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. Он сохранится до 17 февраля.

Кроме того, на Азовском побережье ожидается понижение уровней воды до неблагоприятных отметок. В связи с прогнозируемой непогодой на Кубани объявили штормовое предупреждение.

Жителям и гостям Ейского, Щербиновского, Приморско-Ахтарского, Славянского и Темрюкского районов рекомендовали в ближайшие дни внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать необходимые меры безопасности: при усилении ветра держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и дорожных знаков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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